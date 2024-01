Angebote „Rund um die Geburt“ Zwei neue Hebammen für das Haus der Familie in Bad Godesberg

„Der prekären Versorgung unserer Gesellschaft mit Hebammenleistungen hat sich das HdF schon lange angenommen“, sagt HdF-Sprecherin Susanne Behnke, „wir freuen uns, dass wir im Haus der Familie gegensteuern können: Mit den zwei neuen Hebammen Meike von Aswege und Manon Bultmann in unserem Team bauen wir im HDF unseren Bereich ‚Rund um die Geburt‘ neu auf“. Nach dem Weggang von Hebamme Dorothee von Haugwitz und zusätzlich dann durch die Corona-Pandemie konnten in den vergangenen Jahren nicht mehr alle Kurse in diesem Bereich angeboten werden. Nun gibt es aber wieder Hebammensprechstunden, Geburtsvorbereitungskurse, einen Zwillingsworkshop und verschiedene Rückbildungsgymnastik-Kurse mit und ohne Baby- beziehungsweise Kinderbetreuung.