Musik am Trinkpavillon : Bad Godesberger Carillon ist Teil von internationalem Wettbewerb

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Carilloneur Georg Wagner arrangierte eine Komposition von Vanden Gheyn passend für einen internationalen Wettbewerb um. Rund 300 Carillons aus verschiedenen Ländern nehmen teil. Das Video ist nun bei YouTube zu finden.

300 Carillons machen bei der Challenge mit

Carillon in Bad Godesberg hat 23 Glocken

Gerade die Größe des Instruments war die Herausforderung für das Bad Godesberger Carillon, da hier 23 Glocken vorhanden sind, aber 39 Glocken vor allem im Bassbereich erforderlich wären. Georg Wagner fand schließlich eine Komposition, „die soweit ausgedünnt werden konnte, dass es einerseits in Bad Godesberg spielbar ist, und andererseits der musikalische Charakter des Stückes fast vollständig erhalten bleibt“. Inzwischen hat der Carilloneur das eigene Arrangement am Carillon eingespielt und an die Universiät Leuven, Bereich Campanae Lovanienses, gemeldet. Seine Meldung war die 298. in der Carillon-Challenge. Das knapp dreiminütige Video kann nun bei YouTube angesehen werden.