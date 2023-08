Konzert im Stadtpark Bad Godesberger Carillon nach Sanierung eingeweiht

Er schuf das Stück „Godesberg“ und setzte die Buchstaben dieses Wortes dafür in Töne um. Dabei bediente er sich eines Tricks, denn die Tonleiter kennt zwar G, D und B, sogar das Es, aber kein O und kein R. Aber, erklärte Wagner, man könne die Ganztonschritte auch Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do nennen, und dann bekomme man auch die fehlenden Buchstaben von „Godesberg“ unter.