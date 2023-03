Renovierung des Bad Godesberger Carillons : Neue Glocken müssen bis zu sechs Tage abkühlen

Bad Godesberg Das Bad Godesberger Carillon wird derzeit in den Niederlanden aufwendig renoviert. Eine Besuchergruppe aus dem Stadtbezirk konnte nun dabei sein, wie fünf neue Glocken für das Glockenspiel gegossen wurden. Bereits im Sommer könnte das Carillon wieder in den Kurpark zurückkehren.

Es sind Eindrücke, die die Bad Godesberger Besuchergruppe, die am vergangenen Freitag die Carillonbaufirma Royal Eijsbouts im niederländischen Asten besucht hat, so schnell nicht vergessen wird. Wie berichtet wird derzeit das Carillon , das normalerweise vis-a-vis zum Trinkpavillon im Kurpark steht, umfassend renoviert. Dabei erhält das Instrument auch fünf neue, zusätzliche Glocken.

Glocken wurden bei 1100 Grad gegossen

Der 13-köpfigen Besuchergruppe, die auch das Museum Klok & Peel besuchte, gehörten unter anderem Christian Schäfer, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg, Prof. Dr. Eckhard Freyer, Vorsitzender des Vereins Bürger.Bad.Godesberg, Nicole Unterseh, die zu den Spendern gehört, aber auch die drei Bad Godesberger Carilloneure Ariane Toffel, Georg Wagner und Rolf Linden an. Alle konnten live dabei sein, wie per Sandgussverfahren die neuen Glocken hergestellt wurden.

Bei 1100 Grad wurden die Glocken gegossen, sobald die Temperatur unter 150 Grad gesunken ist, können sie aus ihren Formen entnommen werden. „Das wird in der Regel fünf bis sechs Tage nach dem Guss der Fall sein“, so Georg Wagner gegenüber dem GA nach der Reise. Auch einige Tage nach dem eigentlichen Guss zeigte er sich noch ganz zufrieden. „Alle waren begeistert, dass man so etwas mal hautnah miterleben kann“, so Wagner. Vor allem für ihn als Musiker sei das ein bewegender Moment gewesen, denn unter anderem er spielt, sobald das Carillon in Bad Godesberg wieder aufgebaut ist, die neuen Glocken.