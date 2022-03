Bad Godesberger Kultur : Bad Godesberger Glockenspiel unter belgischen Profi-Händen

Bad Godesberg Das Glockenspiel im Bad Godesberger Stadtpark ist in stetem Gebrauch. Dass aber ein echter Profi aus dem Ausland anreist, um das Instrument zu testen, ist selten. Der letzte Besuch von Carillon-Profi Koen Coasert im Bonner Süden war der in dieser Woche sicher nicht.

Hin und wieder spielen Georg Wagner, Ariane Toffel und Rolf Linden – das nächste Mal an diesen Samstag ab gegen 15.30 Uhr – das Carillon-Glockenspiel im Stadtpark von Bad Godesberg. Am Mittwochnachmittag war es derweil der Carillon-Vollprofi Koen Coasert. Eigens angereist aus der belgischen Partnerstadt von Bad Godesberg, Kortrijk, war Coasert mit seiner Ehefrau Alice in den Bonner Süden gekommen. Der stellvertretende Bad Godesberger Bezirksbürgermeister Michael Wenzel begrüßte den belgischen und die in Bad Godesberg bekannten Glockenspieler am Carillon und erläuterte kurz die Geschichte des Instruments seit dem ersten Einsatz bei der Bundesgartenschau in der Bonner Rheinau 1979 samt den danach vom ehemaligen Bezirksvorsteher Norbert Hauser angedachten und schließlich auch realisierten Umzug in den Bad Godesberger Stadtpark.