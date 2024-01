Einsatz im Kur- und Redoutenpark Bad Godesberger Parks sollen auch im Winter täglich gereinigt werden

Zwar ist Bonnorange regelmäßig in den Anlagen unterwegs, allerdings in den Sommer- häufiger als in den Wintermonaten. Bestrebungen, das zu ändern, gibt es schon seit November 2020. In einem Bürgerantragantrag wurde die Forderung laut, die Parks im Winter genauso häufig zu reinigen wie im Sommer – und damit täglich, statt nur zweimal in der Woche. „Aufgrund der geänderten Klimabedingungen ist in der Regel nur noch an wenigen Tagen mit frostigen Temperaturen zu rechnen, so dass die Nutzung der Parkflächen als ganzjährige einzustufen ist“, so die Begründung. Hinzu komme, dass nicht nur Papier oder Folienverpackungen, sondern auch gefährlicher Müll herumliege, so zum Beispiel zersplitterte Flaschen oder zum Teil nicht geleerte Getränkebehälter.