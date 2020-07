Unkraut wuchert auf dem Friedhof : Bad Godesbergerin beschwert sich über Zustand der Gräber

Mehlem. Überwucherte Gräber und Hecken: Eine Bad Godesbergerin beschwert sich bei der Stadt über den Zustand des Mehlemer Friedhofes. Diese weist die Kritik von sich.

Seit Jahren finde die Grünpflege auf dem Mehlemer Friedhof kaum noch statt, sagt die 75-jährige Steinwarz. Während man auf anderen Friedhöfen hier und dort Mitarbeiter der Stadt sähe, die sich um Hecken und Wege kümmern, habe die Bad Godesbergerin in Mehlem seit etwa acht Jahren niemanden mehr arbeiten sehen. Und das, obwohl sie das Grab ihres Sohnes täglich besuchte, bevor sie vor vier Jahren erkrankte. Seither kann sie nicht mehr so häufig kommen. „Eine Zeit lang hat mein Schwiegersohn die Ranken weggeschnitten. Aber das konnte ja keine Dauerlösung sein“, sagt Steinwarz. Weil nichts geschah, hatte sie sich schon einmal bei der Stadt erkundigt. „Dann heißt es, sie haben keine Leute oder es wäre kein Geld für die Pflege da“, sagt Steinwarz.

Einem Vergleich mit anderen Bonner Friedhöfen würde der Friedhof in Mehlem nicht standhalten können, meint die 75-Jährige. Einige ihrer Familienmitglieder haben auf dem Südfriedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden. Laut Steinwarz würden dort immer mal wieder Wagen den Grünschnitt abfahren – Hecken und Wege wären frei. Auch auf dem Zentralfriedhof sähe es ordentlich aus. „Aber da liegen Prominente. Das ist hier in Mehlem nicht der Fall“, sagt Steinwarz. Auch dass es seitens der Stadt keine Handhabe wegen des von Unkraut überwucherten Nachbargrabes gebe, ärgere sie. „Es wächst auch in die Nachbargräber und in die Hecken, da muss es doch eine Möglichkeit geben.“ Dem Gräberfeld der im Krieg umgekommenen Fremdarbeiter auf der andere Seite des Friedhofes scheint es nicht besser zu ergehen. Das pflege augenscheinlich seit Jahren niemand mehr, sagt Steinwarz. „So schlimm wie jetzt hat es hier noch nie ausgesehen.“