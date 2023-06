Podcast „Klassenreisen“ Bad Godesbergerin gibt Frauen aus Arbeiterfamilien Karrieretipps

Wer mit den Eltern nicht im Theater oder Museum war, wer kein Geld hatte, unbezahlte Praktika in renommierten Unternehmen zu machen, oder wem immer klar gemacht wurde, dass er nicht dazugehört, der habe es schwer bei Vorstellungsgesprächen, an der Universität oder in kulturellen Einrichtungen, berichtet Lisberg-Haag dem GA. Deshalb setze sie mit Workshops und per Podcast bei Fragen an wie: Wie gehen wir mit diesen fremden Welten um? Wie kann ich Strukturen so verändern, dass die Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft an Wirkung verliert? „Denn ich bin selbst eine Klassenreisende.“ Das möge aber alles laufen, ohne die Elterngeneration vor den Kopf zu stoßen, fügt sie hinzu. Sie selbst habe ihrer Mutter irgendwann vorgeworfen, die habe sie nie über ihre Dissertation befragt. „Und ihre Antwort war: Ich hatte Angst, eine dumme Frage zu stellen“, erinnert sich Lisberg-Haag. „Das hat mich einfach umgeworfen.“