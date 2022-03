Auswirkungen von Corona und Krieg : Der „Godesburger“ kocht gegen alle Krisen an

Verstehen sich dienstlich auch ohne Worte prächtig: Der Leiter des „Godesburgers“ Bruno Straub (l.) und sein Beikoch Davut Dere-Knapp, der taub ist. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Für Menschen mit psychischen Erkrankungen sind Corona-Krise und Ukraine-Krieg nochmal schwerer zu fassen als für Gesunde. Die Stiftung Gemeindepsychiatrie will mit ihren Angeboten in Bad Godesberg Anker sein, sei es im Beratungszentrum oder dem benachbarten inklusiven Restaurant „Godesburger“.

Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass Sie Ihr Leben plötzlich nicht mehr im Griff haben. Dass Emotionen über das logische Denken siegen, allein die Vorstellung, morgens aufzustehen, Sie lähmt. Dazu dann noch deprimierende äußere Einflüsse wie die Corona-Krise oder der Ukraine-Krieg, und schon kann sich eine psychische Störung manifestieren.

„Wenn Ihnen ein Arm oder ein Bein fehlen würde, könnte man sich mit der Situation arrangieren, aber psychisch erkrankte Menschen sind mit weniger Resilienz ausgestattet“, erklärt Wolfgang Pütz, Geschäftsführer der Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg. Die Stiftung sitzt in Beuel, unter ihrem Dach hat sie aber in Bad Godesberg am Moltkeplatz seit neun Jahren die Kontakt- und Beratungsstelle M2 und seit acht Jahren das inklusive Restaurant Godesburger.

Offene Beratungsangebote werden stärker nachgefragt

„Die schwelende Bedrohung durch den Krieg in der Ukraine hat bei uns wieder zu vermehrten Nachfragen bei den offenen Beratungsangeboten geführt, sagt Pütz. Egal ob telefonische Fachberatung oder Kontaktstelle – schon während der Corona-Lockdowns samt Krise waren die niederschwelligen Angebote, die anonym wahrgenommen werden können, stark frequentiert. „Weshalb es uns so wichtig war, sie unter größten Kraftanstrengungen und Einhaltung strenger Corona-Maßnahmen für unsere Klienten aufrechtzuerhalten“, führt der Geschäftsführer aus.

Ein wichtiges Gerüst für psychisch Erkrankte sei nämlich der Aufbau oder das Aufrechterhalten einer Tagesstruktur. Diese konnte der „Godesburger“ seinen Angestellten während der zwei Lockdowns zwar nicht bieten. Doch Restaurantleiter Bruno Straub hielt telefonisch oder durch Haustürbesuche Kontakt zu seinen zwölf festangestellten Mitarbeitern, von denen sieben unterschiedliche Behinderungen haben. „Er war immer für uns da“, lässt Beikoch Davut Dere-Knapp über eine Dolmetscherin ausrichten. Der 48-Jährige wurde in Istanbul vermutlich schon gehörlos geboren. Seit 2009 lebt er in Deutschland, arbeitete in türkischen Restaurants, bevor er mit Start des Godesburgers an den Moltkeplatz wechselte.

Unterschiedliche Behinderungen sind im Arbeitsalltag kein Problem

Wie aber klappt der Ablauf in der Küche, wenn man sich nichts sagen kann? „Wir haben gelernt, miteinander zu kommunizieren“, erklärt der frühere Sternekoch Straub, der seit vier Jahren an Bord ist. Häufig seien die Abläufe gleich und ein bisschen Gebärdensprache beherrsche Straub, teilt Dere-Knapp mit. Da der Gehörlose alleinstehend ist, hilft Straub ihm manchmal auch privat weiter. Geduld habe er an diesem Ort neu lernen müsse, sagt der Chef über sich selbst. Früher tanzten in Spitzenhotels bis zu 300 Köche nach seiner Pfeife. „Jetzt hat er es mit Menschen zu tun, die keine Fachausbildung haben, möchte aber seinen hohen Anspruch in der Küche beibehalten“, sagt Pütz über den Schweizer. Die unterschiedlichen Behinderungen seien im Arbeitsalltag eher kein Problem.

Oft sogar ein Gewinn, wie der Geschäftsführer betont. „Wir haben beim letzten Pützchens Markt das Catering des ‚Rheinischen Abends‘ übernommen und hatten im Bayernzelt zwei Gehörlose dabei, die bei der Zubereitung nichts aus der Ruhe bringen konnte“, sagt Pütz. Deswegen verstehe er nicht, weshalb Arbeitgeber häufig nur „keine Zeit und kein Geld“ als Argumente gegen die Einstellung behinderter Mitarbeiter anführten. „Eine Schwäche kann auch eine Stärke sein, zum Beispiel wenn ich einen Menschen mit autistischer Störung, aber hoher IT-Affinität in jener Branche einsetze“, so Pütz. Er ist zudem Leiter des Netzwerks „bonn-rhein-sieg-fairbindet“, das sich für das Thema „Inklusion am Arbeitsmarkt“ einsetzt.

Das Restaurant muss sich selbst tragen

Der Godesburger sei der beste Beweis, dass sich das Modell lohne: „Er ist zwar über eine gemeinnützige Gesellschaft eingebunden in die Stiftung, muss sich aber selbst tragen.“ Den Umsatzeinbruch durch die Corona-Krise habe man durch eine solide betriebswirtschaftliche Basis gut überstanden. Straub kochte mit seinem durchgeimpften Team anschließend dagegen an und erreichte nach eigenen Angaben bis Januar 2022 fast das Vor-Corona-Niveau. „Die Stammkunden waren direkt wieder da“, sagt Straub stolz und in bestem Schweizerdeutsch.

Dann aber gingen die Umsätze wieder etwas zurück, da während der Dach- und Fassadensanierung der drei nebeneinanderliegenden Häuser an Oststraße und Moltkeplatz viele dachten, es sei geschlossen. Jetzt aber ist das Hauptgerüst weg, die Zeichen stehen auf Frühling und damit die Öffnung der Außenterrasse kurz bevor. Die Fläche grenzt an die Außengastronomie des Restaurants „Oscar“ an. Straub könnte dem Treiben von seinem Domizil in Rheinbreitbach gelassen zusehen, ist er doch mittlerweile im besten Rentenalter. Wer ihn erlebt, merkt schnell: Der Überzeugungstäter will weiter mitmischen.