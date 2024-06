Bauvorhaben an der Friesdorfer Straße Anwohner unter der Godesburg sind besorgt

Mit der Projektplanung der Wohnungsbaugenossenschaft „Zusammenstehen“ an der Friesdorfer Straße geht der Bürger Bund Bonn (BBB) hart ins Gericht. Wie berichtet, will die aus Haus & Grund Bad Godesberg und Deutscher Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr gebildete Genossenschaft auf dem Grundstück dreier früherer Grundschulen an der Friesdorfer Straße 55 Wohnungen und eine vierzügige Kindertagesstätte (Kita) errichten. Der Bau verzögert sich. „Zusammenstehen“ hatte dafür langwierige Verhandlungen mit der Stadt sowie akut veränderte Wohnraumförderbedingungen in NRW verantwortlich gemacht. Der Eigenkapitalanteil sei mittlerweile jedoch „mehr als vollständig“ erbracht. In einer Pressemitteilung kommentiert der BBB nun, die Genossenschaft verfüge für einen Baubeginn „offenbar nicht über das notwendige Eigenkapital“.