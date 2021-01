Tödlicher Unfall am Bahnhof : Mann wird in Mehlem von Zug erfasst und getötet

Mann wird in Mehlem von Zug erfasst und getötet

Tödlicher Unfall am Bahnhof

Bad Godesberg Am Mittwochabend hat es am Bahnhof Mehlem einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Mann ist dort von einem Zug überfahren worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

In Mehlem ist am Mittwochabend ein Mann von einem Zug erfasst und getötet worden. Rettungskräfte und ein Notarzt konnten dem jungen Mann nicht mehr helfen. Er war gegen 21.40 Uhr von einer herausfahrenden Regionalbahn am Bahnsteig des Bahnhof Mehlem erfasst worden.