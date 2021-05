Einsatz in Bad Godesberg : Bahnverkehr wegen brennendem Altpapier-Container gestoppt

Foto: Axel Vogel

Feuer gefangen hat am Sonntagmittag ein Altpapier-Container an der Aral-Tankstelle an der Koblenzer Straße in Bad Godesberg. Der Bahnverkehr musste wegen der Löscharbeiten gestoppt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein brennender Altpapier-Container hat am Sonntagmittag die Feuerwehr in Bonn auf den Plan gerufen. Zeugen hatten von reichlich Qualm berichtet, woraufhin die Rettungskräfte zu der Aral-Tankstelle an der Koblenzer Straße ausrückten.

Laut dem Einsatzleiter der Polizei konnten die Feuerwehrleute den Brand auf der Rückseite der Tankstelle rasch löschen. Dazu bekämpften sie das Feuer auch von den Bahngleisen aus, die direkt hinter der Tankstelle verlaufen. Deswegen musste der Bahnverkehr gestoppt werden. Laut Bahn kommt es bei den Verbindungen der RB48 und RE5 aktuell zu Verspätungen. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst, bis der Einsatz der Feuerwehr beendet ist.

Wie es zu dem Freuer kommen konnte, ist bisher unklar. Verletzt wurde niemand.

(wrm)