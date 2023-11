Engagierte Bonner Bananenflanke ist eine Lebenseinstellung

„Der Verein Bananenflanke steht sowohl für Teilhabe im Sport wie auch für Hoffnung, für Freude und vor allem für ein starkes Selbstbewusstsein der Kinder“, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Max Biniek, als er die Medaille an den Friesdorfer überreichte. „Kinder sind Kinder. Ob mit oder ohne Handicap. Sie wollen toben, Spaß haben und zeigen, was in ihnen steckt. Und genau das können sie beim Verein Bananenflanke. Neben dem Sport an sich geht es hier um das Treffen mit Freunden, Zusammenhalt und Teamgeist“, hob Biniek in seiner Laudatio hervor. Dadurch würden Emotionen geweckt, die dazu beitragen, Persönlichkeit und soziale Kompetenzen der jungen Spielerinnen und Spieler weiterzuentwickeln. „Durch die sportlichen Erfolgserlebnisse steigen Anerkennung und Wertschätzung, was zu einem aktiven Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls beiträgt“, so der SPD-Politiker.