Serie: "So schmeckt der Sommer" : Barkeeper aus dem Bad Godesberger Oscar mixt einen „Salty Caramel“

Shayan Giulian Aprile (17) mischt Zitronensaft, braunen Rum und Karamellsirup zu einem „Salty Caramel“. Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg Das Restaurant Oscar hat vor Kurzem am Moltkeplatz in Bad Godesberg eröffnet. In der ersten Folge unserer neuen Serie „So schmeckt der Sommer“ verrät uns Barkeeper Shayan Giulian Aprile wie man einen „Salty Caramel“ mischt.