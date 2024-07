Feuerwehr setzt Kran ein Baum stürzt auf Dürenstraße in Bad Godesberg

Es kann schon mal passieren, dass Bäume Stürmen nicht standhalten können und während oder nach den Unwettern umkippen. Dass aber ein Gehölz bei vermeintlich gutem Wetter und leichten Winden entwurzelt wird und einfach umfällt, kommt eher selten vor. So allerdings ist es am Dienstagnachmittag in Bad Godesberg geschehen. An der Dürenstraße war eine mehrere Meter hohe Linde quer über die Fahrbahn gestürzt, so dass diese komplett blockiert war.