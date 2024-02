Bauruinen an der Peter-Schwingen-Straße Bauprojekt in Bonn-Muffendorf wird für Eigentümer zum finanziellen Albtraum

Muffendorf · Wenn das Geld in einer unfertigen Immobilie steckt, ist das für die betroffenen Familie eine Katastrophe. Ein Beispiel ist das Bauprojekt an der Peter-Schwingen-Straße in Bonn-Muffendorf. Wir erklären, wie man sich vor Verzögerung und Insolvenz schützen kann.

04.02.2024 , 10:31 Uhr

Es geht nicht weiter mit dem Bauvorhaben an der Peter-Schwingen-Straße. Die ersten Bewohner hätten 2022 einziehen sollen. Foto: Axel Vogel

Von Gabriele Immenkeppel

Der Traum vom Eigenheim kann für manchen Häuslebauer schnell zum Albtraum werden. Manchmal sind es nur Verzögerungen beim Baufortschritt, die die anfängliche Euphorie der Bauherren dämpfen. In einigen Fällen ruht die Baustelle jedoch für eine längere Zeit. Ein Beispiel ist das Projekt im Bereich der Peter-Schwingen- und der Muffendorfer Straße. Dort hat sich offenbar seit März 2023 kein Handwerker mehr blicken lassen, und die angepriesenen „Stadtvillen“ verkümmern allmählich zu Bauruinen. Der in früheren Exposés genannte Investor ist derzeit nicht zu erreichen.