Verkehrschaos in Schweinheim Rettungswagen kommen wegen Baustelle nur schwer zum Waldkrankenhaus

„Wir wurden von der Baustelle überrascht. Es gab vorher keine Informationen von der Stadt“, sagt Michael Forst. Er ist der Pressesprecher des Johanniter Krankenhauses in Bonn. Gemeint sind die seit Montag stattfindenden Instandsetzungsarbeiten in der Venner Straße in den Abschnitten zwischen Horionstraße und Waldstraße sowie zwischen Waldstraße und Axenfeldstraße. Die Konzipierung der Baustelle in der Nähe des Johanniter-Waldkrankenhauses führe zu Problemen, wie Forst und ein Anwohner erklären. Das Ordnungsamt griff erst spät ein, für Rettungswagen ist die Situation trotzdem schwierig.