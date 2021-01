Marode Kanäle und Leitungen : Diese Baustellen gibt es 2021 in Bad Godesberg

In der Ubierstraße warten Absperrbaken auf ihren Einsatz. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Auf die Bad Godesberger warten im neuen Jahr rund 43 Straßenbaustellen im gesamten Stadtbezirk. Vier der Baustellen stammen noch aus dem vergangenen Jahr. Der GA listet alle Baustellen auf.



Das Tiefbauamt der Stadt Bonn hat sich für das neue Jahr 2021 einige Baustellen in Bad Godesberg vorgenommen. Insgesamt sind es 43 Baustellen, vier Baustellen werden aus dem vergangenen Jahr fortgesetzt. Darunter befindet sich die Donatusstraße und auch die Kopernikusstraße in denen jeweils noch bis zum 12. Februar an Leitungen gearbeitet werden soll. In der Elsässer Straße wird bis Ende Januar eine Brücke saniert. Ebenfalls bis Ende Januar sollen die Leitungsarbeiten im Villenviertel rund um den Otto-Kühne-Platz abgeschlossen sein.

Kanal in der Ubierstraße wird erneuert

Die nächst größere Baustelle steht ab Montag, 25. Januar, in der Ubierstraße an. Dort wird laut Stadt Bonn der Kanal erneuert. Betroffen sei der Abschnitt zwischen Am Arndtplatz und Rheinallee. „Die Arbeiten werden Am Arndtplatz starten und sich dann als Wanderbaustelle in Richtung Rheinallee fortsetzen. Die Maßnahme wird voraussichtlich ein Jahr Bauzeit benötigen“, teilte Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann mit. Allerdings seien Verzögerungen bei den Arbeiten beispielsweise durch „unvorhersehbaren Bedingungen im Untergrund“ oder auch durch schlechtes Wetter nicht auszuschließen.

Im Anschluss an die Kanalbauarbeiten werden die Stadtwerke Bonn Energie und Wasser in dem Bauabschnitt auch die Wasserleitungen erneuern. Ganz zum Schluss wird das Tiefbauamt in den Sommerferien 2022 eine neue Asphaltdecke auf der gesamten Fahrbahn aufbringen. Insgesamt wird die Kanalsanierung rund 1,63 Millionen Euro kosten. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel jeweils einspurig in jede Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeführt.

Die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen wird es aber im kommenden Jahr nicht nur auf der Ubierstraße geben, sondern aufgrund der Vielzahl an Baustellen auch an anderen Orten im Stadtbezirk. Die meisten neuen Baustellen entstehen aufgrund von Kanal- und oder Leitungsarbeiten.

Die einzelnen Baustellen m Überblick

■ Am Stadtwald, Leitungsbau, 25.Mai bis 9. Juli

■ Amselhang, Kanalbau, 18. März bis 21. Juni

■ Annaberger Straße, Leitungsbau, 1. Juli bis 28. Juli

■ Augustastraße, Leitungsbau, 1. April bis 8. Juni

■ Beethovenallee, Leitungsbau, 8. Juni bis 2. September

■ Berliner Ring, Leitungsbau, 7. Juni bis 18. Juni

■ Brunnenallee, Leitungsbau, 18. Oktober bis 19. November

■ Drachenfelsstraße, Kanalbau, 15. März bis13. September

■ Dreholzstraße, Kanalbau, 28. Oktober bis 23. Februar 2022

■ Friedrich-Ebert-Straße, Leitungsbau, 4. Januar bis 19. Februar

■ Friesdorfer Straße, Kanal- und Leitungsbau, 4. Januar bis 2. März 2022

■ Germanenstraße, Leitungs- und Kanalbau, 8. Februar bis 17. November

■ Horionstraße, Leitungsbau, 7. Juni bis 18. Juni

■ Im Meisengarten, Leitungs- und Kanalbau, 25. Januar bis 27. Mai 2022

■ Lützowstraße, Kanalbau, 19. August bis 16. November

■ Max-Planck-Straße, Leitungsbau, 1. Februar bis 31. März 2021

■ Muffendorfer Hauptstraße, Kanalbau, 5. November bis 1. Februar 2022

■ Plittersdorfer Straße, Kanalbau, 27. September bis 28. November

■ Remagener Straße, Kanalbau, 6. September bis 2. Dezember

■ Rheinallee, Leitungsbau, 11. Januar bis 5. März

■ Rheinstraße, Kanal- und Leitungsbau, 15. Februar bis 27. Dezember

■ Rhöndorfer Straße, Leitungsbau, 18. Januar bis 28. Mai

■ Rolandstraße, Kanalbau, 13. Oktober bis 6. Oktober 2022

■ Rüdigerstraße, Kanalbau, 19. August bis 16. November

■ Von-Groote-Platz, Leitungsbau, 4. Oktober bis 17. Dezember

■ Weißenburgstraße, Leitungsbau, 15. März bis 23. Juli

■ Zanderstraße, Kanalbau, 11. Februar bis 12. Mai

■ Zeppelinstraße, Kanalbau, 4. März bis 30. April