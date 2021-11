Ausstellung im Heiderhofer Café Eiszeit : Beethovens Musik fließt in die Bilder ein

Bad Godesberg Von der Musik Ludwig van Beethovens hat sich die Künstlerin Heidi Adrian inspirieren lassen. Ihre neuen Bilder zeigt sie im Heiderhofer Café Eiszeit. „Beethoven in Farbe“ heißt die Ausstellung.

Im Heiderhofer Café Eiszeit war bei der Vernissage „Beethoven in Farbe“ kaum ein Platz mehr zu bekommen, so viele Kunst- und Musikfreunde hatten sich versammelt. Heidi Adrian, Mitglied des Bad Godesberger Kunstvereins, hatte vier große im Beethoven-Jubiläumsjahr entstandene Holztableaus und 16 Bilder in surrealistischer Abziehtechnik gehängt. Diese hätten, wie Laudator Jürgen Laue erklärte, die Musik des großen Meisters in Malerei zum Hören gebracht. Adrian habe ihre farbintensiven, Max-Ernst-Kunst anklingen lassenden Bilder in der Décalcomanie benannten Abziehtechnik gefertigt und sie mit Tinte und Tusche nachgearbeitet. „So entstanden Werke zwischen Zufall, Schicksal und Absicht“, so Laue.