Hospizverein Bonn : Begleitung von Sterbenden bringt Ehrenamtliche an ihre Grenze

Die Ausbildung

Der 1997 gegründete Hospizverein Bonn und seine Stiftung kümmern sich um Hospizarbeit im linksrheinischen Bonn und in Wachtberg: Sie unterhalten ein ambulantes Hospiz, begleiten also Sterbende und ihre Angehörigen zu Hause und im Pflegeheim. Vom Verein ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten zusätzlich im stationären Hospiz am Waldkrankenhaus der Johanniter. Kontakt: Hospizverein Bonn, Junkerstraße. 21. ☎ 0228 – 62 906 900, Internet: www.hospizverein-bonn.de. Ein neuer Vorbereitungskurs läuft derzeit mit 13 zukünftigen Hospizbegleitern. An der Ausbildung Interessierte können sich für den Folgekurs melden unter: kontakt@hospizverein-bonn.de. ham