Fan aus Bad Godesberg Bei „Let‘s dance“ bleibt die Küche kalt

Es bedarf vieler Trainingseinheiten, um in den von Jurymitglied Joachim Llambi erwünschten „Flow“ zu kommen, bei dem alles „ganz leicht“ aussieht. „Bis das in Fleisch und Blut übergeht, muss man es ein paarmal wiederholen“, weiß Bartz. „Dann ist es wie beim Kochen – da denke ich auch nicht mehr darüber nach, was ich gerade mache.“ Während der Profikoch seine Caterings für Staatsempfänge, Firmen oder Hochzeiten mit bis zu 600 Gästen vorbereitet, läuft im Hintergrund stets Musik. „Ich tänzle dann, sehr zur Freude meiner Mitarbeiterinnen, in der Küche herum“, berichtet Bartz. Er bewege sich gerne zu Musik, erklärt er und gesteht: „Selbst, wenn ich in der Oper sitze, wippe ich mit dem Fuß.“