Kultur im Katharinenhof : Beikircher nimmt Kardinal Woelki die Beichte ab

In der Reha hat Konrad Beikircher ein neues Soloprogramm geschrieben. Der Kabarettist hält wie gewohnt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Bei Beikirchers ist der Katharinenhof wieder geöffnet. Der Kabarettist präsentiert sein neues Programm. Es handelt von Kirche, Pest und neuen Seuchen, wobei der Maestro des rheinischen Humors nicht nur Corona ins Visier nimmt, sondern Lügen und Machterhalt. Man darf gespannt sein, was Konrad Beikircher einem imaginären Kardinal Rainer Maria Woelki entlockt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ebba Hagenberg-Miliu

Wie Anne und Konrad Beikircher mit ihrem Kulturzentrum Katharinenhof die Pandemie durchgestanden haben? „Mit Schnaufen und Ächzen, mit Hoffnung und Verzweiflung, mit immer wieder Luftholen und mit dem nie versiegenden Glauben an die Kunst“, antwortet der Kabarettist und Sänger Konrad Beikircher. Und freut er sich, nun wieder auf seinem Schweinheimer Gelände unter Corona-Hygienebedingungen Termine anbieten zu können. Täglich von 11 bis 19 Uhr in der Skulpturenausstellung werden im Außenbereich 170 Arbeiten von über 50 Künstlern gezeigt. Am Sonntag, 27. Juni, präsentiert Beikircher sein Programm „Beethoven – Dat dat dat darf!“. Und am Samstag, 19. sowie am Freitag, 25. Juni, jeweils um 19.30 Uhr startet er sein neues Soloprogramm „Kirche, Pest und neue Seuchen".

Der Kabarettist halt wie gewohnt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Foto: Petra Reuter

Das habe er in seiner Reha in Bad Nauheim geschrieben, berichtet Beikircher. Denn er habe gesundheitlich ein schweres Jahr hinter sich: „Was soll ich sagen: Zweimal Krebs, einmal Lungenembolie, einmal Corona, das war das Angebot, und ich habe gleich alles genommen, dann ist es schneller vorbei“, blickt der 75-Jährige zurück. Und wie kann man sich einen nimmermüden Konrad Beikircher in einer Reha vorstellen? „Mitarbeitswillig“, antwortet er. Er habe halt alle Proben abgegeben, jedes Wasser gestrampelt, alle Knetungen über sich ergehen lassen, alle Vorträge erduldet, alle Einzelgespräche weggesteckt und den Onkologen nichts verschwiegen. „Es hat sich gelohnt. Sie haben mich Mitte Februar wieder gehen lassen“, berichtet der Maestro mit seinem typischen Humor.

Foto: Petra Reuter

Nun also das neue Programm über Kirche, Pest und neue Seuchen. Es sei der Versuch, klarzumachen, dass es noch nie eine seuchenfreie Zeit gegeben habe und dass Pandemien immer schon die Menschen begleiteten, sagt Beikircher. Dass es die Armen etwa mit Cholera oder Aussatz immer schon am schlimmsten erwischt habe, sei traurig, aber Realität. „Zu den Seuchen zähle ich übrigens auch die Lust von Menschen, zu lügen, zu betrügen und an der Macht festzuhalten, womit wir auch schon bei unserer Eminenz wären.“ Und Beikircher leitet elegant zu Kardinal Rainer Maria Woelki über, den er in seinem Programm eine große Beichte sprechen lässt. Die werde dem Erzbischof sicher keine Freude machen, antwortet der Kabarettist. „Wobei ich mich gar nicht mal so sehr am Vertuschen von Sexualdelikten festhalte, sondern ihm vielmehr vorwerfe, ständig auf der Protestanten-Pirsch zu sein.“

Foto: Petra Reuter

Es sei ihm ein Rätsel, wie man in einer Zeit, die Liebe nötiger habe als alles andere, so einem Hass das Wort reden könne und von Exkommunikation derjenigen Katholiken spreche, die gemeinsam mit ihren evangelischen Partnern das Abendmahl einnehmen. „Ich halte das für die größte Sünde der Eminenz. Er sollte gehen“, meint Beikircher. Derzeit freue er sich über „den Besuch aus Rom“ in Köln. Die Visitatoren würden sich ja hoffentlich nicht nur um das Thema Vertuschung und Veröffentlichung eines „Gefälligkeitsgutachten“ kümmern. „Wer seine Herde so verunsichert und seine Diözese so entzweit, der muss sein Amt zur Verfügung stellen“, meint der Künstler. Er hoffe, dass der Papst seinem Ruf gerecht werde und Woelki das „consilium abeundi“, also den Rat, zu gehen, gebe.

Foto: Petra Reuter