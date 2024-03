Bad Godesberger Literaturwettbewerb Elke Heidenreich kommt nach Bad Godesberg

Das neue Festival des Vereins wird also ab Ende Juni fünf Tage lang vornehmlich in der Parkbuchhandlung, Am Michaelshof 4B, Autoren aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Literatur vorstellen. Am 26. Juni liest Daniel Stock, Schauspieler des Bonner Theaterensembles, aus John Le Carrés „Eine kleine Stadt in Deutschland“. Musikalisch begleitet der Pianist Andreas Orwat. Am 27. Juni treten die Autorinnen Judith Merchant und Laila El Omari mit Auszügen aus ihren aktuellen Büchern auf. Am 28. Juni wird Lyrik präsentiert von Ingritt Sachse und Ines Hagemeyer. Diese drei Veranstaltungen starten jeweils um 18.30 Uhr.