Neue Straße in Plittersdorf Benennung nach Ministerin Ursula Lehr denkbar

„Da es bislang vergleichsweise wenig Straßen in Bonn gibt, die nach bedeutsamen Frauen benannt sind, wären wir gerne dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, den Erschließungsweg in Marie-Juchacz-Straße umzubennen, einer Frauenrechtlerin mit verdienstvollem Engagement für das soziale Gemeinwesen. Leider hat die Mehrheit in der BV anders entschieden“, äußert sich Corinna Dahmen, Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bad Godesberger Bezirksvertretung auf GA-Anfrage.