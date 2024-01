Lese-Kultur Godesberg Besondere Lesungen mit TV-Literaturkritiker und bekannten Autoren

In derselben Reihe tritt der Literaturkritiker, selbst Gourmet-Liebhaber und Autor eines kulinarischen Kompasses, am 15. März ab 19 Uhr gemeinsam mit dem in Bonn geborenen Koch Max Strohe zum Thema „Kochen am offenen Herzen“ auf. Am Flügel spielt dazu Amadeus Wiesensee Kompositionen unter anderem von Franz Liszt. „Bei beiden Veranstaltungen wie auch bei vielen anderen verbinden wir Literatur und Musik. Dafür sind wir inzwischen bekannt“, sagt Ter-Nedden.