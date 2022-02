Bewohner der Siebengebirgsterrassen wundern sich : Verbindungsweg in Pennenfeld endet im Nichts

Der Paula-Modersohn-Becker-Weg endet in den Siebengebirgsterrassen vor einem grünen Zaun. Eigentlich sollte es einen Durchgang zur Vebowag-Siedlung (hinten) geben. Foto: Axel Vogel

Pennenfeld Er ist ordentlich gepflastert und endet seit mehr als einem Jahr im Nichts: der Paula-Modersohn-Becker-Weg in Pennenfeld. Dabei war er eigentlich dazu gedacht, das Wohngebiet Siebengebirgsterrassen und die Vebowag-Siedlung miteinander zu verbinden.

Es gibt Wege, die enden im Nichts. Beim gepflasterten Weg durch das Wohnprojekt Siebengebirgsterrassen verhält es sich in Teilen anders. Zwar endet er vor einem grünen Zaun, jedoch hat er sogar einen per Städtebauvertrag verbrieften Sinn. Denn der Paula-Modersohn-Becker-Weg soll als Verbindung für Fußgänger und Radler zwischen Deutschherrenstraße und Saint-Cloud-Straße dienen. Allein, es tut sich nichts in Pennenfeld, wie Bewohner der Siebengebirgsterrassen gegenüber dem GA beklagen.

„Erst lagerte dort vor einem Jahr ein großer Haufen Steine, dann war es ein großer Sandhaufen; das grüne Tor versperrt weiterhin den Durchgang“, schrieb einer von ihnen auch an die Stadt Bonn. Diese gab sich auf Nachfrage wortkarg. „Die Verwaltung ist aktuell an dem Thema dran“, ließ die Fachabteilung über Isabel Klotz vom städtischen Presseamt ausrichten. Sie bestätigte aber, dass die Verbindung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt sei. Dieser verpflichtet den Investor und Bauherrn Soka Bau für eben jene Abkürzung zu sorgen.

Investor und Stadt Bonn stehen in Kontakt

Das würde die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes auch gerne, wie Unternehmenssprecher Torge Middendorf auf Anfrage erklärte. Der Verbindungsweg auf dem eigenen Grundstück sei fertiggestellt, allerdings stehe eben der Ausbau auf dem Grundstück des Nachbarn noch aus. „Verständlicherweise dürfen wir nicht einfach so auf einem fremden Grundstück einen Weg erstellen, da hier die Rechte Dritter betroffen sind wie Grunddienstbarkeit oder Verkehrssicherungspflicht“, teilte Middendorf mit. Man stehe mit der Stadt in Kontakt, die die Maßnahme mit dem Grundstückseigentümer koordinieren müsse. „Wenn durch die Stadt Bonn alle Formalitäten zeitnah geklärt sind, sind wir grundsätzlich bereit, den Rest des Weges fertig zu stellen“, kündigte der Soka-Sprecher an.

Wer über das Törchen blickt, erkennt, dass dahinter eine Vebowag-Wohnsiedlung liegt. Auch hier der Versuch einer Recherche, warum es denn noch hapert mit dem Durchbruch. „Ich erinnere mich, dass wir zu dem Verbindungsweg gefragt worden sind. Wir haben da aber nichts mehr gehört. Warum nicht – wissen wir nicht“, hieß es zur Thematik von Vebowag-Vorstand Michael Kleine-Hartlage. Für ihn persönlich sei der Durchweg nicht so wichtig, schrieb der Mieter der neuen Siedlung an der Deutschherrenstraße. Wann ein Queren möglich ist, bleibt also offen. Die Bewohner würden es schon deshalb begrüßen, weil es zu einem „besseren Zusammenwachsen der sozial sehr unterschiedlich gestellten Siedlungen“ führe.

Mieter klagen über fehlende Lademöglichkeiten für E-Autos

Unklarheiten gibt es noch an einer anderen Front. Mehrere Mieter der Siebengebirgsterrassen würden sich nämlich nach GA-Informationen gerne ein Elektroauto anschaffen. „Leider weigert sich die Soka Bau, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet ist, Anschlüsse für Elektroautos in der Tiefgarage herzustellen“, heißt es vonseiten der Bewohner. Es sei schade, dass Privatpersonen, die freiwillig etwas für Nachhaltigkeit tun wollten, solche Hindernisse in den Weg gelegt würden. Dabei hätte die E-Mobilität doch bei einem 2020 fertiggestellten Projekt schon mitgedacht werden müssen, so die Kritik.