Empfang in Bonn-Bad Godesberg : Bezirksbürgermeister bedankt sich bei Schützen

Empfang in Bonn-Bad Godesberg

Bad Godesberg Bezirksbürgermeister Christoph Jansen hat im Haus an der Redoute die Bad Godesberger Schützen-Majestäten geehrt. Die Schützen wiederum brachten eine Spende für den guten Zweck mit.

Stolz haben die Bad Godesberger Schützenbruderschaften beim Neujahrsempfang, zu dem Bezirksbürgermeister Christoph Jansen ins Haus an der Redoute eingeladen hatte, einen 500 Euro-Scheck präsentiert. Bei den Schießwettbewerbe wardas Spendengeld zusammengekommen. Im Namen der Schützenbruderschaften überreichte der Präsident der Mehlemer Hubertus-Schützengesellschaft, Dieter Mallwitz, den Scheck am Mittwochabend an die Hospiz-Vertreterin der Johanniter-Kliniken, Maria Haupt. „Der Geldbetrag unterstützt zahlreiche Projekte im Hospiz“, sagte Haupt und dankte den Schützen für ihr Engagement.