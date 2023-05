Vereinbarung wird eingehalten Bad Godesbergs Bezirksbürgermeister Christoph Jansen tritt zurück

Um 11.48 Uhr schickte Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (CDU) am Dienstag das gemeinsame Statement von CDU und Grüne per E-Mail ab. Darin verkündete er seinen Rückzug aus dem Bad Godesberger Rathaus. „Nach den von den Grünen geführten Gesprächen ist eine stabile Mehrheit für die Wahl eines Bezirksbürgermeisters und einer stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin sichergestellt“, heißt es in dem Statement.