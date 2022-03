Bad Godesberg : Bezirksvertretung berät über steigende Schülerzahlen und Verkehrsberuhigung

Der Freie Weg in Schweinheim wird eines der Themen in der Bezirksvertretung am 9. März sein. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Steigende Schülerzahlen im Stadtbezirk Bad Godesberg und eine ganze Reihe von Bürgeranträgen zur Verkehrsberuhigung stehen auf der Agenda. Am Freien Weg in Schweinheim soll noch in diesem Monat eine Verkehrszählung erfolgen.



Am späten Mittwochnachmittag treffen sich ab 17 Uhr die Mitglieder der Bezirksvertretung Bad Godesberg zu ihrer Sitzung im März. Im Ratssaal des Stadthauses erwartet die Politiker dabei wieder eine volle Tagesordnung.

Verkehrsberuhigter Bereich „Freier Weg“?

Unter anderem wird es eine Stellungnahme der Verwaltung zur Einrichtung einer Begnungsstätte im Haus Vogt, dem ehemaligen Schulleiterhaus, in Muffendorf geben. Zur Diskussion steht auch die Einstufung des „Freien Weg“ in Schweinheim als verkehrsberuhigter Bereich – dies fordert ein Bürgerantrag. Allerdings wird es dazu in der Sitzung keine weitergehenden Informationen geben, weil die Verwaltung darum bittet, eine Große Anfrage des Bürger Bund Bonn zu vertagen. Diese beschäftigt sich unter anderem mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Messung durch ein Seitenradarmesssystem. „Die Zählung wird zusammen mit der Verkehrserhebung Kreisverkehr am Freien Weg/Quellenstraße durchgeführt“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Zählung soll den Planungen nach noch in diesem März stattfinden, erst danach könne man von den Erkenntnissen berichten.

Grundschulen werden auch ein Thema sein

Die CDU wird von der Verwaltung eine Antwort auf ihre Große Anfrage zu den Schulentwicklungsplänen in Bad Godesberg erhalten. Die Antwort liegt bereits vor und verrät unter anderem, dass die Verwaltung in den nächsten vier Jahren von steigenden Schülerzahlen im Stadtbezirk ausgeht. Demnach sei damit zu rechnen, dass es zwischen 2878 bis 3040 neue Schüler an den städtischen Grundschulen geben wird. „Räumliche Engpässe bestehen derzeit im Schulbezugsraum Bad Godesberg Süd an der KGS Am Domhof sowie im Schulbezugsraum Bad Godesberg Nord – die Engpässe werden dort zum kommenden Schuljahr durch die Einrichtung einer weiteren Eingangsklassen an der KGS Beethovenschule kompensiert“, heißt es seitens der Verwaltung. Da der Schulentwicklungsplan Grundschulen jährlich fortgeschrieben wird, werden die Prognosen entsprechend aktualisiert und „gegebenenfalls notwendige Maßnahmen“ erläute die Verwaltung.

Viele Bürgeranträge beschäftigen sich mit Verkehrsberuhigung

Auf die Mitglieder der Bezirksvertretung warten auch einige Anträge zur Verkehrsberuhigung. So wünscht sich ein Bürger beispielsweise die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde im Bereich der Hochkreuzallee zwischen der Godesberger Allee und der Bernkasteler Straße. Auch steht dieses Mal wieder der Nossbacher Weg in Lannesdorf auf der Tagesordnung – dieses Mal geht es um eine Tempobeschränkung am rückwärtigen Teil eines Kindergartens, um den Lärm zu reduzieren. Auch in der Koblenzer Straße 108-110 soll die zulässige Geschwindigkeit herabgesetzt werden.