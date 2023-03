Panoramabad Rüngsdorf Bezirksvertretung hält an längerer Freibadsaison im Rüngsi fest

Die Beanstandung des Beschlusses, dass die Verwaltung das Rüngsdorfer Freibad zukünftig von Anfang Mai bis Ende September öffnen soll, haben die Mitglieder der Bezirksvertretung Bad Godesberg (BV) am Mittwochabend entschieden zurückgewiesen. Wie berichtet, hatte Oberbürgermeisterin Katja Dörner den Beschluss beanstandet, weil dieser gegen geltendes Recht verstoßen soll. Die BV habe dabei ihre Kompetenzen überschritten, sie habe dafür keine Zuständigkeit. „Die Bestimmung von Öffnungszeiten einer kommunalen Einrichtung (wie einem Freibad) stellt ein Geschäft der laufenden Verwaltung dar“, so Dörner in ihrem Schreiben von Anfang Februar. Und weiter: „Die Bezirksvertretung kann dieses Geschäft – anders als der Rat – auch nicht an sich ziehen“, so die Oberbürgermeisterin weiter.