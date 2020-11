Müllwerker verweigert spontane Zweitleerung : Biotonne darf nur einmal entleert werden

Für Verdruss sorgt der dreckige Zustand der Straße Im Gries an den Grüncontainern. Foto: Axel Vogel

Mehlem Der Mehlemer Conny Sesterhenn hat sich über die Weigerung eines Müllwerkers geärgert, die wieder aufgefüllte Biotonne ein zweites Mal zu leeren. Ein Bonnorange-Sprecher verteidigt das Verhalten des Mitarbeiters.



Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Der Mehlemer Conny Sesterhenn war am Dienstagmorgen mächtig sauer. Die Biomüllabfuhr von Bonnorange war auf der Straße Auf dem Oelsfeld im Einsatz, dort wo Sesterhenn wohnt. Der Senior wartete schon sehnsüchtig, denn er hatte jede Menge Bioabfall: vor allem Laub. So viel, dass der Inhalt einer Tonne nicht ausreichte. Darum bat Sesterhenn den Müllwerker von Bonnorange, seine Mülltonne ein zweites Mal befüllen und leeren zu dürfen. Doch der lehnte ab, was Sesterhenn schier auf die Palme brachte. Denn der Senior musste sich nun ins Auto setzen und den nicht mitgenommenen Laubabfall gleich kistenweise selbst entsorgen. Und zwar auf der Grünmüllabladestation hinterm Mehlemer Friedhof.

Dort ärgerte sich noch ein weiterer Bürger: Der Mehlemer war nämlich auf der Straße Im Gries zu Fuß in Richtung Mehlemer Bahnhof unterwegs und bekam dort dreckige Schuhe: Die Straße ist an dieser Stelle insbesondere nach Regen mit einer Erdschicht überzogen. Schuld sind, so sagt er, zwei zusätzliche Grüncontainer, bei denen durch das Be- beziehungsweise Entladen Grünmüll auf die Straße falle. Er fordert, die Container zu versetzen.

Was das nur einmalige Entleeren der mit Laub gefüllten Biotonnen angeht, sagt Jérôme Lefèvre, Sprecher von Bonnorange: „Der Müllwerker hat sich bei der Leerung der Biotonne von Familie Sesterhenn richtig verhalten.“ Gartenabfälle, und dazu gehöre auch Laub, sollten nur in kleinen Mengen über die Biotonne entsorgt werden. „Privathaushalte können die 120 Liter fassende Biotonne zwar kostenlos bei uns bestellen, dennoch fallen für Bonnorange Kosten bei der Entsorgung an“, so Lefèvre weiter.

Was mit dem überschüssigen Laubabfall passieren soll? „Das gesammelte Laub können alle Bonner im eigenen Garten kompostieren“, so der Bonnorange-Sprecher: „Wir unterstützen Gartenbesitzer, die selbst kompostieren wollen, durch eigens geschulte Kompostberater.“ Ferner könne man das Laub bei den mobilen und stationären Grüncontainern abgeben oder an der qualifizierten Grünannahmestelle in Ückesdorf anliefern. Zudem würden die Wertstoffhöfe Am Dickobskreuz und Südstraße das Laub kostenlos annehmen.

Foto: Axel Vogel Conny Sesterhenn musste das zusätzliche Laub an den stationären Grüncontainern entsorgen. zurück

