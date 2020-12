Kunst in der Villa Friede : Blick in die Vergangenheit

Mehlem. In einer neuen Ausstellung im Kunstraum Villa Friede in Bad Godesberg trifft Ren Rong auf seinen früheren Professor Udo Scheel. Beide verbindet eine lange, intensive Zusammenarbeit.

Rong gilt als einer der international bekanntesten Künstler chinesischer Herkunft der Gegenwart. 1986 war er – nach der Heirat mit einer Deutschen – nach Deutschland gezogen und lebt in Bonn. In Mehlem führt er den Kunstraum Villa Friede. Seinen wohl ersten westlichen Einfluss hat Rong bei seinem ehemaligen Professor in Münster erhalten. Als bislang einziger Chinese durfte er bei Scheel sozusagen in die Lehre gehen. „Es war gleich ein sympathisches Verhältnis zwischen uns“, erinnert sich Scheel. Rong habe damals interessante Arbeiten und viel Erfahrung aus China mitgebracht, und das habe den Professor überzeugt. „Er hat mich ermutigt, in meiner Kunst an der chinesischen Tradition festzuhalten“, sagt Rong. „Durch die Aufnahme in Scheels Klasse bin ich auch mit den anderen Schülern in den Austausch getreten, und das war sehr wichtig für meine weitere Entwicklung.“ Vor anderen Künstlern musste Rong seine Arbeiten auch verteidigen. „Ich habe dadurch gelernt, mich künstlerisch sehr präzise auszudrücken. Zumal mein Deutsch damals nicht so gut war.“