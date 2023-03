Tempo 30 in Bad Godesberg Blitzer in der Burgstraße haben bislang 11.400 Mal ausgelöst

Eine vergleichsweise hohe Zahl, wenn man auf die Buß- und Verwarngelder zu Geschwindigkeits- und Verkehrsverstößen in Bonn aus dem Jahr 2021 blickt. Damals registrierte die Stadt insgesamt 168.000 Geschwindigkeitsverstöße in der Bundesstadt. Der Blitzer an der Ludwig-Erhard-Allee hatte dabei am meisten zu tun: Insgesamt 31.000 Mal löste er in beiden Fahrtrichtungen aus (Höhe der Bußgelder: 790.000 Euro). Mehr als 25.000 Temposünder wurden im Bad Godesberger Straßentunnel erwischt: Die Höhe der Bußgelder betrug rund 697.000 Euro. Auf Platz drei rangierte damals die Messstation an der Reuterstraße, Höhe Renoisstraße. Das Gerät löste 2021 10.000 Mal aus und erwirtschaftete 244 000 Euro.