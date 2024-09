Verein öffnet sich den Bürgern Blitzkarriere im Ortsausschuss Mehlem

Das ist mal eine Karriere im Dorf: Erst im vergangenen November stieß Werner Fiebig mit anderen neu zum Ortsausschuss Mehlem (OA). Seit 2010 wohnt er in Mehlem, blickte in Norddeutschland das Licht der Welt und lebt nun seit 50 Jahren im Rheinland. Der studierte Bergbau-Ingenieur, der bis zu seinem Ruhestand als Senior-Software-Architekt in einem amerikanischen Konzern tätig war, ist jetzt neuer Vorsitzender OA. Und hat dabei viel vor.