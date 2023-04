Explosion in Friesdorf im Zweiten Weltkrieg Die Bombe sprühte wie eine Fontäne

Godesbergs Nazi-Bürgermeister Heinrich Alef inszenierte eilends eine bombastische Trauerfeier in einer separaten Ecke des Friedhofs an der Annaberger Straße. Fotos zeigen, wie alle Särge mit riesigen Hakenkreuz-Fahnen bedeckt sind. Dahinter reihen sich Uniformierte – ein Spektakel. Geistliche sind nur am Rande zu sehen. Im Zentrum hebt Alef am Hakenkreuz-Pult zur Hassrede an: „Dunkle Kräfte einer jüdisch-plutokratischen Schicht, die nicht haben will, dass Deutschland in Frieden sein Brot verdienen kann“, hätten die Bombe geworfen, ruft er, wie es Helmut Vogt notiert hat. „Sie starben im Kampf um Deutschlands Freiheit“, endete Alef, wie es Giersbergs gleichnamiger Vater verzeichnete. Kein Wort sagte der Bürgermeister in seiner Trauer um „Deutschland in Frieden“ über die 50.000 britischen Zivilisten, die die deutsche Wehrmacht seit 1940 bei ihren Luftangriffen auf Wohngebiete in London oder Coventry tötete, so die Zählung von Arnulf Scriba für das Deutsche Historische Museum Berlin.