Auto fuhr vermutlich über Rot 15-jähriger Radfahrer bei Unfall in Bad Godesberg schwer verletzt

Gegen 18.30 Uhr wollte der 15-jährige Fahrradfahrer auf Höhe der Haltestelle Hochkreuzallee aus Richtung Friesdorf kommend an der Ampelanlage die B9 in Richtung Rhein überqueren. Eine 69-jährige Audifahrerin war in Fahrtrichtung Bad Godesberg auf der linken Spur der B9 unterwegs und erfasste den Jugendlichen.