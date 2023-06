Bundespolizei im Einsatz 20 lärmende Fußballspieler halten Zug in Bad Godesberg auf

Eine Gruppe von rund 20 Hobby-Fußballspielern haben am Mittwochmittag einen Zug in Bonn-Bad Godesberg aufgehalten. Die Männergruppe befand sich gegen 14 Uhr in einem RE 5, der zu diesem Zeitpunkt vom Bad Godesberger Bahnhof in Richtung Wesel hätte abfahren sollen, teilte die Bundespolizei auf Anfrage mit.