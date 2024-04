Arbeiten beginnen im August Stadt pflanzt 25 neue Bäume in Bad Godesberg

In Plittersdorf und im Villenviertel werden insgesamt 25 neue Bäume in elf Straßen gepflanzt. In der Kronprinzen-, der Jean-Paul- und der Plittersdorfer Straße jeweils eine Kaiserlinde, in der Dürenstraße sind es derer zwei. In der Plittersdorfer Straße wird darüber hinaus ein weiteres Baumbeet wieder besetzt, allerdings mit einer Rosskastanie. Die Anwohner der Lindenallee können sich über eine neue Krimlinde freuen, in der Bismarkallee ist es ein Spitzahorn und Am Büchel eine Rosskastanie. Die weiteren Straßen: Kolfhausstraße (zwei Scheinakazien), Hohenzollernstraße (fünf Säulen Vogelbeere) und die Mittelstraße (eine Silberlinde). Die meisten Bäume werden in der Yorckstraße gepflanzt: Dort vervollständigen acht Berg-, beziehungsweise Scharlachkirschen das Straßenbild.