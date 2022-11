Kreuzung Annaberger Straße/August-Bebel-Allee : Fußgängerin wird bei Autounfall in Friesdorf schwer verletzt

Ein Auto ist an der Annaberger Straße auf den Fußweg geraten. Foto: Petra Reuter

Bonn Am Montagabend ist es an der Kreuzung Annaberger Straße und August-Bebel-Allee in Friesdorf zu einem Unfall gekommen. Eine 26-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt.



Am frühen Montagabend ist es an der Kreuzung Annaberger Straße und August-Bebel-Allee in Friesdorf zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 26-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach GA-Informationen befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Ford Focus die Annaberger Straße aus Richtung Friesdorf und prallte mit dem VW einer 58-jährigen Frau zusammen. Durch den Aufprall geriet der VW auf den Gehweg und fuhr in eine 26-jährige Fußgängerin. Sie musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die VW-Fahrerin kam ebenfalls leicht verletzt in eine Klinik. Ein weiterer Fußgänger wurde von dem Auto gestreift. Er suchte selbstständig einen Arzt auf. Die Sperrung im Bereich um die Kreuzung soll gegen 20 Uhr aufgehoben werden.

(ga)