Abi-Festival auf der Rigal‘schen Wiese : 2000 Abiturienten sollen trotz Corona letzten Schultag feiern können

Auf der Rigal'schen Wiese in Bad Godesberg sollen im April 2000 Abiturienten ihren letzten Schultag feiern. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Traditionell wird der letzte Schultag auf der Rigal‘schen Wiese in Bad Godesberg gefeiert. In den vergangenen beiden Jahren machte die Pandemie der Party einen Strich durch die Rechnung. Nun gibt es konkrete Pläne, wie das Abi-Festival 2022 in Bonn stattfinden kann.



Von Maximilian Mühlens

Anfang April sollen die Bonner Abiturientinnen und Abiturienten – wie vor der Corona-Pandemie – ihren letzten Schultag auf dem Parkplatz der Rigal’schen Wiese in Bad Godesberg feiern, dieses Mal allerdings in einem Zelt. Das wünscht sich zumindest Veranstalter Max Sieger von Flatline Event. Schon in den Jahren zuvor zeichnete der 25-Jährige für die Abi-Feier auf der Rigal’schen Wiese verantwortlich. 2020 und 2021 fielen die Feiern coronabedingt aus.

Neben der Abi-Feier soll es auch eine Ü35-Party geben

Einem Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung zurfolge plant Sieger ein 25 mal 45 Meter großes Festzelt auf dem Parkplatz, in dem rund 2000 Menschen Platz finden sollen. Das Abi-Festival soll am Freitag, 8. April, stattfinden, um 14 Uhr beginnen und um 22 Uhr enden. Aufgrund der um zwei Stunden verlängerten Feier rechnet Sieger auch mit einem „deutlich kleineren Autokorso“ als in den Vorjahren. Geplant sei dabei auch eine Party am Abend, die in der Vergangenheit immer in der Stadthalle gefeiert wurde, was aber aufgrund deren Sperrung derzeit nicht möglich ist.

Das Zelt sei nur finanzierbar, wenn am darauffolgenden Samstag eine zusätzliche Veranstaltung stattfinden kann, geplant sei eine Ü35-Party, ist dem Beschlussvorschlag zu entnehmen. Über den Vorschlag entscheiden die Mitglieder der Bezirksvertretung Bad Godesberg. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass „die Veranstaltungen nur in Vereinbarkeit mit der zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Coronaschutz-Verordnung stattfinden kann“.

Veranstalter möchte an Tradition festhalten

Dessen ist sich Veranstalter Sieger auch bewusst, wie er dem GA am Mittwoch sagte. Allerdings wisse man derzeit noch nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, so der Veranstalter. „Uns ist es wichtig, dass die Abiturienten ihren letzten Schultag feiern können und vor allem das an dieser Tradition auch festgehalten wird“, so der 25-Jährige. Die Sicherheit stehe dabei an erster Stelle, versicherte er. Mit der Beantragung des Festzeltes wolle man eine gewisse Planungssicherheit haben. „Dank unserer langjährigen Partner sind wir sehr flexibel, was die Planungen angeht“, erklärte er. Heißt: Bislang sei man nicht in Vorkasse getreten oder habe Verträge geschlossen.

Festzelt soll auch den Anwohnern entgegenkommen

Während in dem Beschlussvorschlag steht, dass „wegen der Witterungsbedingungen Anfang April“ ein Festzelt nötig sei, berichtete Sieger dem GA auch von anderen Gründen für das Zelt. Schließlich feierten die Abiturienten in den Vorjahren zur gleichen Zeit ebenfalls ohne Zelt. „Wir wollen damit auch die Anwohner besser schützen. Sie blicken dann nicht mehr auf die Feiernden, und die Lautstärke wird ebenfalls abgemindert“, so der Veranstalter. Es sei für ihn ein Novum gewesen, dass die eigentlich geplanten Karnevalsfeiern an Weiberfastnacht und die Party im Anschluss des Godesberger Zugs, die nun aufgrund der Pandemie abgesagt sind, in einem Zelt auf der Rigal’schen Wiese stattfinden sollten. „Wir wollten in den Jahren zuvor auch bereits ein Zelt aufbauen, da war das aber nicht möglich“, so Sieger. Das soll isch ändern.

Abi-Feiern können auch ohne Zelt stattfinden

„Sollten die Coronabestimmungen allerdings Feiern bis 2000 Menschen open-air erlauben, aber nicht in einem Innenraum, dann würden wir die Abi-Feier ohne Zelt stattfinden lassen“, so der Veranstalter. Damit die Partys steigen können, muss das Land im April auch Feiern mit dieser Anzahl an Gästen erlauben. „Wir möchten, dass alle Abiturienten gemeinsam feiern können, weshalb wir Platz für 2000 Menschen brauchen – wir wollen niemanden ausgrenzen“, so Sieger.

Nun hofft er darauf, dass Mitglieder der Bezirksvertretung dem Vorhaben ihren Segen geben und vor allem, dass die vierte Corona-Welle bis Anfang April entsprechend abgeflaut ist, damit die Bonner Abiturienten ihren letzten Schultag gebührend feiern können.