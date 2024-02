Gedenken an einen Impulsgeber und Freund Abschied von Pfarrer Wolfgang Picken in Bad Godesberg

Nach dem Gedenken in Bad Godesberg sollen persönliche Worte und Erinnerungen an Pfarrer Wolfgang Picken an dessen Familie weitergegeben werden. Beiträge für das Gedenkbuch können noch bis zum 1. März per E-Mail an pfarrbuero@godesberg.com oder kontakt@buergerstiftung-rheinviertel.de abgegeben werden.