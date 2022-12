Lächeln trotz Pflegenotstand : Drei Bonner Absolventen erzählen von ihrem Einstieg in den Pflegeberuf

Notstand in der Pflege

Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) haben 61.329 Menschen 2021 die Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann begonnen. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, allerdings verzeichnete man 2021 relativ hohe Abbruchquoten, heißt es dazu vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) auf GA-Anfrage.

Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet aktuell 1.176.472 Menschen in den Gesundheits- und Krankenpflegeberufen. In der Langzeitpflege und Altenpflege sind laut BA 634.866 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In beiden Feldern wird nicht nach Qualifikation unterschieden. Die Fachkraftquote in den Krankenhäusern liegt demnach bei 79 Prozent, in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege bei 49 und in der ambulanten Langzeitpflege bei 55 Prozent.

Dass allein der Bedarf an Altenpflegern weiter steigen dürfte, belegen diese Zahlen: In einer Prognose des Bonner Amt für Soziales und Wohnen von 2019 ist zu lesen, dass die Einwohnerzahl der Stadt bis zum Jahr 2040 einen voraussichtlichen Anstieg um 11,3 Prozent auf rund 367.000 Menschen erleben wird. Die Altersgruppe 70 plus soll die bis dahin am stärksten wachsende sein. Bis 2040 wird ein Wachstum von 49,5 Prozent prognostiziert. Fast jeder Fünfte wäre in Bonn dann jenseits der 70 Jahre alt. aba