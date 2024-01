Unmut über Fußgängertunnel in Bad Godesberg Die wenigsten Radfahrer steigen in der Unterführung ab

Jutta Acar vom BBB hatte sich eigentlich gewünscht, dass die Schilder mittig an der Unterführung angebracht werden. Die hätten so Fahrradfahrern unmissverständlich verdeutlicht, „dass es sich bei der Unterquerung um einen reinen Fußgängerweg handelt“. So befinde sich nun ein Schild am Ausgang der U-Bahnstation. „Von dort ist mit ankommenden Radfahrern kaum zu rechnen“, so der BBB. „Vielmehr nutzen Radfahrer die am Hansahaus errichtete Rampe und fahren trotz vorgeschaltetem Drängelpfosten weiterhin munter durch die Unterführung. Nach wie vor steigen die wenigsten Radfahrer, die die Unterführung durchqueren wollen, ab. Um das Durchfahrtverbot scheren sie sich nicht“, sagt Acar. Das gelte im Übrigen für beide Seiten der Unterführung.