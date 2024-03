Street-Art in Bad Godesberg Geheimnisvoller Künstler nutzt ganz Godesberg als Atelier

Die Geschichte rund um die Streetart-Kunstwerke, die seit einigen Wochen an verschiedenen Stellen in Bad Godesberg aufgetaucht sind, wird immer mysteriöser. Ulrike Falckenberg-Bongarts hatte sie entdeckt, fotografiert und die Bilder an den General-Anzeiger geschickt. Zu sehen waren darauf farbige Holzskulpturen in verschiedenen Formen und Größen, die vor allem dort aufgehängt sind, wo die Umgebung durch Graffiti beschmiert war. So mancher im Stadtbezirk vermutete bereits, dass es einen „Godesberger Banksy“ gibt, der das Stadtbild mit seiner Initiative verschönern will.