Teutonenstraße : Polizei ermittelt im Fall eines ausgebrannten Autos wegen Brandstiftung

Bad Godesberg In Bad Godesberg ist in der Silvesternacht ein Auto ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

In der Silvesternacht ist ein Auto in der Teutonenstraße in Bad Godesberg ausgebrannt. Der Opel habe am Straßenrand geparkt, so die Polizei Bonn. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht und den Wagen sichergestellt. Verletzt wurde niemand.