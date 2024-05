Polizeikontrolle in Bonn-Plittersdorf Alkoholisierter Autofahrer fährt mit gefälschtem Führerschein

Die Bonner Polizei hat am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr einen betrunkenen 48-jährigen Autofahrer in der Yorckstraße in Plittersdorf gestoppt und kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Überprüfung zunächst einen „starken Alkoholgeruch“ fest. Das berichtete die Polizei Bonn am Freitagmorgen.