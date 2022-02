Tatverdächtige gestellt : Männer berauben zwei 13-Jährige in Bad Godesberg

Bad Godesberg In Bonn-Bad Godesberg haben drei junge Männer im Bereich der Moltkestraße/Rheinallee zwei 13-Jährige beraubt. Die Kinder wurden kurz darauf bei einer Polizeiwache vorstellig.

Drei junge Männer haben am Samstagabend in Bad Godesberg zwei 13-Jährige beraubt. Wie die Polizei am Montag erklärte, sprachen die Männer die Jungen im Bereich der Moltkestraße/Rheinallee gegen 19.10 Uhr an und forderten unter Drohungen die Herausgabe einer Jacke und weiteren Gegenständen.