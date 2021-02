Polizei bittet um Hinweise : 19-jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bad Godesberg In Bad Godesberg hat sich ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt, nachdem ihm ein Pkw die Vorfahrt nahm. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

In Bad Godesberg ist ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er auf der Burgstraße in Fahrtrichtung Meckenheim unterwegs, als ihm kurz hinter der Kreuzung Friesdorfer Straße ein dunkler Kombi die Vorfahrt nahm. Der Motorradfahrer konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision vermeiden, prallte aber hierbei mit einem Reifen gegen den Bordstein und stürzte so zu Boden.