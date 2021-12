Bonn-Bad Godesberg : 21-Jähriger mit Flasche am Kopf verletzt

Am Samstagabend war die Polizei im Kurpark in Bonn-Bad Godesberg im Einsatz. Foto: DPA (Symbolfoto)

Bad Godesberg Im Kurpark in Bad Godesberg sind am Samstagabend zwei junge Männer infolge einer Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Zwei junge Männer sind am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung in Bonn-Bad Godesberg verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmittag bekanntgab, sollen sich mehrere Personen gegen 20.30 Uhr am Trinkpavillon im Kurpark zunächst verbal gestritten haben. Der genaue Geschehensablauf ist bislang unklar. Infolge dieser Auseinandersetzung soll ein bislang unbekannter Mann eine Flasche geworfen haben, welche einen 21-Jährigen am Kopf traf. Er zog sich eine Schnittwunde zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.