Polizei im Einsatz : 24-Jähriger greift seine Eltern in Bad Godesberg an

24-Jähriger greift seine Eltern in Bad Godesberg an

Bad Godesberg Die Polizei ist bereits mehrfach zu Streitigkeiten bei einer Familie in Bad Godesberg ausgerückt. Am Donnerstag soll der Sohn seine Eltern bedroht und angriffen haben. Die Beamten griffen nun durch.

Innerhalb einer Familie aus Bonn-Bad Godesberg kam es am Donnerstagnachmittag erneut zu Streitigkeiten. Diese hätten in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Polizeieinsätzen geführt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.